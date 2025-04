L' altalena di Meloni sui dazi fra Trump e l' Ue | sente Starmer e vede Weber

Meloni sta sull’altalena. Dice di non voler sfilarsi dalla trattativa europea, ma nel suo partito, Fratelli d’Italia, i ministri che le sono più vicini, si danno forza e ra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - L'altalena di Meloni sui dazi fra Trump e l'Ue: sente Starmer e vede Weber Leggi su Ilfoglio.it Giorgiasta sull’. Dice di non voler sfilarsi dalla trattativa europea, ma nel suo partito, Fratelli d’Italia, i ministri che le sono più vicini, si danno forza e ra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in altalena: Dow Jones in lieve calo (-0,03%), S&P 500 +0,36% e Nasdaq +0,87%. Meloni, il vertice con Salvini e Tajani: cosa si sono detti? La premier chiede compattezza. Trump congela i dazi: è l'inizio di un nuovo modo (assurdo) di fare politica all'insegna della volatilità. Trump 2: dazi in altalena, un giorno sì, l’altro no; e altre grane. Riarmo Europa, Meloni preme su Ursula: «La fretta ci danneggia». Moncler, titolo in altalena. Gli investitori si interrogano su possibile deal Burberry. Ne parlano su altre fonti

Guerra dei dazi, Meloni convoca le categorie e ostenta tranquillità: “Panico e allarmismo possono fare più danni” - La premier definisce la mossa della Casa Bianca "sbagliata" perché "danneggerà sia Usa che Ue". Ma è convinta che possa essere in qualche modo assorbita ... (ilfattoquotidiano.it)

Dazi: Meloni in Cdm, sfida complessa, abbiamo carte in regola per superarla (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - "Ci troviamo davanti ad un'altra sfida complessa, ma abbiamo tutte le carte in regola per superare anche ... (ilsole24ore.com)

Dazi e crollo delle Borse, la fiducia di Meloni: "Panico e allarmismo possono creare effetti peggiori" - Tuttavia, Meloni ha evidenziato che una politica protezionistica da parte degli Stati Uniti potrebbe avere effetti indiretti sull’economia italiana. Un esempio è l’industria automobilistica tedesca, ... (tg.la7.it)