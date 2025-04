Juventusnews24.com - Infortunio Beccari: l’attaccante della Juventus Women si fa male in Nazionale. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, la giovane attaccanteha patito uno stop con la! Ecco quali sono le sue condizioniTegola per la. Dopo l’occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell’attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiarasi è infortunata alla caviglia.L’si è concretizzato al 53?predetta gara ed è avvenuto dopo l’assist che ha fornito a Emma Severini per il goal del momentaneo vantaggio delle azzurre.Leggi sunews24.com