Sport.quotidiano.net - Fiandre 2025, Powless sogna: “Ho fiducia, spero di lottare per la vittoria”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 4 aprile– Guai a sottovalutare Neilsonper l’imminente Giro delle. Il portacolori della EF è reduce dall’incredibile successo alla Dwaars door Vlanderen, il piccolo, e punta con decisione al podio alla Ronde dopo il carico diper aver battuto i calibri da novanta della Visma. Incredibile quanto successo in Belgio, doveè riuscito a vincere una corsa tre contro uno. In seguito a una lunga fuga, infatti, l’americano ha beffato allo sprint Wout Van Aert, che era stato scortato dai compagni Tiesj Benoot e Matteo Jorgenson fino all'arrivo. Una tattica suicida e folle. I tre della Visma, invece di attaccare e contrattaccare, obbligandoa sfiancarsi per seguirli tutti, hanno deciso di portare Van Aert allo sprint, ma il padrone di casa è stato beffato da, che di fatto ha beneficiato del treno altrui mettendo nel sacco tutti e tre i 'calabroni'.