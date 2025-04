Il Pd riparte da Casa Cervi Schlein | Questo luogo parla al cuore

Gattatico (Reggio Emilia), 4 aprile 2025 – Si chiede, Elly Schlein, dove saranno i progressisti in un mondo che cambia, provando a immaginare una risposta, che ha il suono di un ventaglio di soluzioni possibili, dal palchetto della sala conferenze di Casa Cervi, "Questo luogo così importante per noi, per la nostra storia e memoria, e di Questo ringrazio Albertina Soliani". Partendo dall'orrore degli ultimi due femminicidi, compiuti da due giovani assassini su Ilaria e Sara, di 22 anni, a cui si aggiunge l'aggressione a Tiziana, di 70, da parte del marito, "fatti di drammatica attualità su cui invito a non calare l'attenzione, a non aspettare e a fare un salto in avanti", la segretaria Pd intervenuta a chiusura della due giorni di seminario che ha impegnato i parlamentari nel Museo di Gattatico ha richiesto a tutti uno sguardo in avanti, ispirato alla coesione, e condivisione di valori con i quali "potremo battere le destre", e ha scelto Casa Cervi per ribadire le posizioni dem sui dazi, il riarmo e le altre questioni internazionali nei mutati scenari geopolitici.

