Carlo Nordio | Riforma Giustizia per Protezione Civile e Medici

Dopo la separazione delle carriere, "madre di tutte le riforme", il governo lavorerà per "ridare serenità" agli operatori della Protezione Civile, a partire dai sindaci che sono il primo livello del sistema e che che troppo spesso, anche in caso di catastrofi imprevedibili come i terremoti, rimangono coinvolti in procedimenti penali "che poi finiscono nel nulla". E' la promessa del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che attacca l' "eccesso di penalismo" per chi opera in questo settore e lo estende anche ai Medici e alle forze dell'ordine. Molti di questi operatori, ripete il Guardasigilli parlando agli stati generali della Protezione Civile, "sono sottoposti a procedimenti penali che si concludono nel nulla, dopo aver provocato un patrimonio di sofferenze, incertezze, costi che poi si rivelano ingiustificati".

