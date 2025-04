Parigi-Roubaix 2025 Girmay al debutto | Sono felice e voglio fare bene

2025 - Il Giro delle Fiandre 2025 perde un potenziale protagonista ma ne acquista un altro, che poi la domenica successiva vivrà pure un debutto assoluto: Julian Alaphilippe dice di no alla corsa fiamminga per concentrarsi sulle Ardenne, mentre Biniam Girmay è pronto a sognare di scrivere un'altra pagina di storia prima di mettere nel mirino, e sarà una prima volta assoluta, la Parigi-Roubaix 2025. Le dichiarazioni di Girmay L'eccitazione dell'eritreo è ovviamente palpabile. "Essere al via per la prima volta di questa corsa mi rende felice: assieme alla Milano-Sanremo e al Tour de France, è la gara più seguita nel mio Paese e da piccolo ho sognato spesso di esserci". In realtà, esiste un precedente del corridore dell'Intermanché-Wanty nell'Inferno del Nord. "Sei anni fa ho partecipato alla gara riservata agli Under-23 e ricordo bene quanto fosse logorante, tra forature, cadute e ovviamente il pavé. Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, Girmay al debutto: "Sono felice e voglio fare bene" Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 4 aprile- Il Giro delle Fiandreperde un potenziale protagonista ma ne acquista un altro, che poi la domenica successiva vivrà pure unassoluto: Julian Alaphilippe dice di no alla corsa fiamminga per concentrarsi sulle Ardenne, mentre Biniamè pronto a sognare di scrivere un'altra pagina di storia prima di mettere nel mirino, e sarà una prima volta assoluta, la. Le dichiarazioni diL'eccitazione dell'eritreo è ovviamente palpabile. "Essere al via per la prima volta di questa corsa mi rende: assieme alla Milano-Sanremo e al Tour de France, è la gara più seguita nel mio Paese e da piccolo ho sognato spesso di esserci". In realtà, esiste un precedente del corridore dell'Intermanché-Wanty nell'Inferno del Nord. "Sei anni fa ho partecipato alla gara riservata agli Under-23 e ricordoquanto fosse logorante, tra forature, cadute e ovviamente il pavé.

