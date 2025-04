Tg24.sky.it - Sara Campanella, l'autopsia: "Uccisa con 5 coltellate, agonia di qualche minuto"

E' duratal'di, la studentessa palermitanadal collega di facoltà Stefano Argentino, lunedì scorso, a Messina. L'esame autoptico, eseguito oggi, ha accertato che la ragazza ha ricevuto 5tra schiena e collo, una delle quali, letale, alla giugulare e una che ha perforato il polmone. Intanto i carabinieri avrebbero trovato un coltellino, a circa 150 metri di distanza dal luogo in cui è statala giovane. L'ipotesi, che dovrà trovare la conferma da altri accertamenti, è che si tratti della lama utilizzata dal 27enne di Noto per colpire la ragazza. I carabinieri stanno anche ricostruendo come il ragazzo abbia lasciato Messina.La vicendaTanti “no” che non sono stati ascoltati, quelli di(CHI ERA). La studentessa di 22 anni è statail 31 marzo per strada a Messina da un collega di università che si è rifiutato di accettare quei “no” (GLI AGGIORNAMENTI).