Oasport.it - RUN2U 10ª puntata: Giorgio Rondelli e Fabio Buccigrossi (ESET), Allenatore e allievo si raccontano

Torna, il consueto appuntamento che porta il mondo del running a 360 gradi direttamente a casa vostra! In studio questa settimana:, una leggenda vivente dell’atletica,di campioni internazionali e mentore di generazioni di atleti. Con il suo straordinario intuito e la sua passione,ha saputo trasformare talento in successo, scrivendo pagine memorabili nella storia dello sport. Al suo fianco, atleta –die Country Manager Italia per, leader globale nella sicurezza informatica.coniuga la passione per il running con una brillante carriera nel guidare l’innovazione tecnologica e la protezione digitale nel nostro paese. E non finisce qui! Questasarà arricchita dalla rubrica #Sempredicorsa di Lorenzo Lotti, dove si esploreranno consigli e strategie imperdibili per gli appassionati di running.