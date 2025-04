Thesocialpost.it - Addio a Roberto Romei, il “Picchia” della Sampdoria anni settanta

Si è spento a 67uno degli idoli più veracidegli, per tutti semplicemente, è morto nella sua città natale, Genova, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi blucerchiati. Terzino granitico e combattivo, ha indossato la magliaSamp 49 volte, segnando 4 gol, diventando beniaminogradinata Sud.Un esordio in Serie A contro la FiorentinaNato il 1º settembre 1957, cresciuto nel settore giovanile doriano,fece il suo esordio in Serie A il 18 maggio 1975, nella sfida interna contro la Fiorentina. Era l’ultima giornata del campionato 1974-75 e quella partita segnò l’iniziosua carriera tra i professionisti. Dopo una stagione da spettatore, fu ceduto in prestito a Alessandria (Serie C) e poi alla Pistoiese (Serie B).