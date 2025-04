Internews24.com - Henrique, non solo l’Inter: c’è anche il Bayern Monaco sulle tracce del brasiliano

di Redazioneilè fortemente interessato all’esternoseguito con attenzione dalIl direttore sportivo del, Christoph Freund, ha rilasciato un’intervista a “Spox” in cui ha discusso del mercato della squadra bavarese. Non ha voluto svelare molti dettagli sugli obiettivi, ma ha evidenziato l’importanza delle occasioni che si presenteranno nel mercato estivo. Tra i giocatori monitorati con particolare attenzione c’è Luis. Freund, però, ha evitato di confermare se ilabbia realmente un interesse nei confronti del calciatore. Stando a quanto riportato dalla Bild, ci sarebbero già stati degli incontri concreti. ll ventitreenne ha suscitato grande interesse in Vincent Kompany, tanto che l’allenatore ha viaggiato in Francia per vedere la sfida tra il Marsiglia e il Paris Saint-Germain.