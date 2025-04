Ilgiorno.it - Strage in famiglia, Riccardo Chiarioni era capace di intendere e volere? Le tre valutazioni diverse

Leggi su Ilgiorno.it

Paderno Dugnano, 4 aprile 2025 –in: su un punto sono tutti d’accordo., il diciottenne che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora minorenne, uccise padre, madre e fratello minore, ha bisogno di cure specifiche. Lo pensa lo specialista nominato dal tribunale dei minori per condurre una perizia psichiatrica sul ragazzo, che sterminò i familiari con 108 coltellate. Ne è convinto l’esperto nominato dalla difesa del giovane. E lo credono anche i consulenti della procura., come emerso nell’udienza di oggi, venerdì 4 aprile, davanti alla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta, sono invece lesulle condizioni del ragazzo al momento del triplice omicidio.di Paderno, Don Burgio racconta i colloqui con: “I genitori? Innanzitutto sono vittime.