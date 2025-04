Dl sicurezza Nordio | Ci saranno misure per fare sloggiare subito occupante abusivo di un' abitazione

abitazione che si vede indebitamente privato dell'abitazione medesima. . Allora noi siamo intervenuti in questo senso sia con una congrua sanzione penale ma soprattutto con la possibilità di intervento immediato per far sloggiare l'occupante abusivo.” Così il ministro della giustizia Carlo Nordio durante la conferenza stampa del Consiglio dei ministri. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Dl sicurezza, Nordio: Ci saranno misure per fare sloggiare subito occupante abusivo di un'abitazione Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 “Uno dei punti più importanti è quello della tutela del proprietario diche si vede indebitamente privato dell'medesima. . Allora noi siamo intervenuti in questo senso sia con una congrua sanzione penale ma soprattutto con la possibilità di intervento immediato per farl'.” Così il ministro della giustizia Carlodurante la conferenza stampa del Consiglio dei ministri. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

