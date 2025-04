Mark Samson e l' omicidio di Ilaria Sula l' ammissione al gip | Uccisa per gelosia ho fatto tutto da solo

Mark Samson ha confessato di aver ucciso l'ex Ilaria Sula per gelosia, ma senza premeditazione e il coinvolgimento dei genitori per disfarsi del corpo Notizie.virgilio.it - Mark Samson e l'omicidio di Ilaria Sula, l'ammissione al gip: "Uccisa per gelosia, ho fatto tutto da solo" Leggi su Notizie.virgilio.it ha confessato di aver ucciso l'exper, ma senza premeditazione e il coinvolgimento dei genitori per disfarsi del corpo

Omicidio di Ilaria Sula, Samson al gip: 'Non ho premeditato il delitto'. Omicidio di Ilaria Sula, il reo confesso Mark Samson al gip: «Non ho premeditato il delitto, ho ucciso il 26 mattina». Omicidio Ilaria Sula, Mark Samson l’avrebbe uccisa con tre coltellate e avrebbe nascosto il corpo in casa per venti ore. «È stato un raptus, ho perso la testa. Omicidio Ilaria Sula, un amico di Mark Samson: "Ho capito che mentiva". Ilaria Sula uccisa e chiusa in un sacco nero. Nessuna traccia di sangue sull’auto di Mark Samson. Ilaria Sula, l'interrogatorio di Mark Samson: cosa ha detto in 5 ore. Ne parlano su altre fonti

