Potente tornado colpisce la città di Lake City nell’Arkansas | case distrutte e alberi divelti Le immagini

Potente e impressionante tornado ha colpito nella giornata il 2 aprile la città di Lake City, nell’Arkansas, negli Stati Uniti, che ha distrutto edifici, rovesciato alberi e auto. Le raffiche di vento hanno superato i 320 chilometri orari. Le immagini sono state pubblicate sui socialL'articolo Potente tornado colpisce la città di Lake City, nell’Arkansas: case distrutte e alberi divelti. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Potente tornado colpisce la città di Lake City, nell’Arkansas: case distrutte e alberi divelti. Le immagini Leggi su Ilfattoquotidiano.it Une impressionanteha colpito nella giornata il 2 aprile ladi, negli Stati Uniti, che ha distrutto edifici, rovesciatoe auto. Le raffiche di vento hanno superato i 320 chilometri orari. Lesono state pubblicate sui socialL'articololadi. Leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Un tornado mostruoso colpisce l’Arkansas, Usa: il video. Tornado EF2 colpisce Longwood, Florida: le impressionanti immagini dall’interno dell’auto di una donna. Meteo USA, tornado colpisce l'Oklahoma: ci sono ingenti danni, il video. L'uragano Milton colpisce la Florida: diverse vittime e case distrutte. Cronaca meteo - Danni e feriti per un potente tornado in California. Era il primo avviso tornado della storia per la città di San Francisco. Foto e video. L'uragano Milton è arrivato in Florida e ha generato tornado multipli, milioni di persone senza luce. Ne parlano su altre fonti

Usa, gigantesco tornado colpisce l'Arkansas: la tempesta ripresa da un'auto in corsa - Una coppia ha ripreso dalla propria auto un violento tornado che ha colpito la città di Lake City, in Arkansas. Decine di tempeste si sono verificate anche in Illinois, Indiana, Missouri e Mississippi ... (repubblica.it)

Un tornado mostruoso colpisce l’Arkansas, Usa: il video - Un potente tornado ha colpito mercoledì Lake City, una città di circa 2.300 abitanti nell'Arkansas, Stati Uniti ... (msn.com)

Meteo: Tornado devastante colpisce Lake City in Arkansas, il Video - Un enorme tornado ha toccato terra nelle vicinanze di Lake City e Monette, in Arkansas, seminando paura e devastazione. Il National Weather Service (NWS) ha immediatamente emesso un avviso di emergenz ... (ilmeteo.it)