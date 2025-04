Fabiana Chiarappa morta investita Don Nicola indagato | Non mi sono accorto di nulla

, 32 anni, rugbista e soccorritrice del 118, èla sera del 2 aprile sulla strada tra Turi e Putignano, travolta da un’auto pirata. A pochi giorni dal tragico incidente, è stato identificato eun sacerdote, donD’Onghia, 54 anni, parroco di Turi e docente alla facoltà teologica pugliese, con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.La ricostruzione e la versione del sacerdoteIl prete ha riferito agli investigatori di non essersidi aver investito qualcuno: «Non midi, era buio – ha dichiarato – la zona è scarsamente illuminata». Secondo quanto emerso, don D’Onghia ha contattato il suo avvocato il 3 aprile, dopo aver appreso dai media dell’incidentele. Ha raccontato di essere transitato nella zona dell’impatto tra le 20.

