The Elder Scrolls 4: Oblivion, i trailer sono stati rimossi da Steam, l'annuncio del remake è imminente?

La rimozione improvvisa deidi The4:dalla sua paginaha riacceso le speculazioni su un possibiledell’amatissimo RPG di Bethesda. Spesso, quando accade qualcosa di simile, significa che un nuovo annuncio è all’orizzonte, magari sotto forma di una riedizione o di un aggiornamento significativo.Come riportato da PushSquare, l’operazione non è passata inosservata, soprattutto perché i rumor su undicircolano da mesi. Secondo alcune fonti, Bethesda potrebbe essere pronta a un “shadow drop”, ovvero un rilascio a sorpresa che potrebbe entusiasmare i fan. Tuttavia, dato che l’attenzione mediatica è attualmente concentrata su Nintendo Switch 2, non è escluso che la software house scelga di aspettare un momento più favorevole per rivelare il progetto.