Agi.it - M5s in piazza a Roma contro il riarmo e il caro vita. Assente Schlein ma ci sarà una delegazione Pd

AGI - Oltre cento pullman organizzati dai coordinatori del Movimento 5 Stelle, circa 500 persone con treni provenienti dal Nord e aerei dalla Sardegna. I primi numeri della mobilitazione dei Cinque Stelle sull'Europa alimentano "fiducia e ottimismo" dalle parti di Campo Marzio per quella che viene definita "una spinta di popolo in direzione della costruzione dell'alternativa" al governo Meloni. Le attese sono così rosee da portare i Cinque Stelle a una interlocuzione con l'Atac, l'azienda dei trasporti locali di, e il Campidoglio perchè la capienza del parcheggio di Anagnina, che accoglie in occasioni come questa i manifestazioni in arrivo nella capitale, non potrà contenere tutti i mezzi. Da Anagnina e dagli altri 'hub' della città si muoveranno i partecipanti alla manifestazione con le bandiere bianche del M5s e quelle arcobaleno della Pace, come da indicazione degli organizzatori, per raggiungereVittorio Emanuele.