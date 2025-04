Tiro a volo skeet CdM Buenos Aires 2025 | Rossetti resta al comando dopo quattro serie bene Bartolomei e Scocchetti

Buenos Aires prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nel poligono argentino gli azzurri ottengono risultati positivi, con Gabriele Rossetti che si mette in mostra nello skeet. L’italiano, già in testa dopo i primi cinquanta piattelli di ieri, si mantiene in testa dopo aver raggiunto quota 100, con un brillante parziale di 97/100. Alle sue spalle, tutti a quota 96/100, ci sono il cileno Hector Andres Flores Barahona, il kazako Ilya Penkon e il cipriota Georgios Achilleos e un altro italiano, Elia Sdruccioli. Giancarlo Tazza, terzo azzurro in gara, è fermo sull’88/100, dopo una giornata difficile.RISULTATI skeet MASCHILE1395 Rossetti Gabriele ITA 25 24 24 24 971139 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 23 24 25 24 961433 PENKOV Ilya KAZ 24 24 24 24 961396 SDRUCCIOLI Elia ITA 24 24 25 23 961233 ACHILLEOS Georgios CYP 25 24 24 23 961620 ELLIOTT Christian USA 23 24 24 24 95 CB: 31305 BERMUDEZ LABBE Diego Jose GUA 23 24 24 24 95 CB: 11311 PADILLA CORONADO Carlos Arturo GUA 24 24 23 24 951256 KALLIOINEN Eetu FIN 25 24 22 24 951627 MC BEE Adam USA 23 24 25 23 95 RPO1624 JUNGMAN Phillip Russell USA 25 23 24 23 95 CB: 101440 YECHSHENKO Eduard KAZ 25 23 24 23 95 CB: 51083 HASANOV Javid AZE 24 23 22 25 94 RPO1138 CORVALAN LABRA Hernan Esteban CHI 23 23 24 24 941398 TAZZA Giancarlo ITA 24 23 23 24 94 RPO1480 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 25 22 23 24 941292 KORTE Sven GER 23 23 25 23 941362 GILL Bhavtegh Singh IND 24 23 24 23 941312 ZACHRISSON JOGLAR Rodrigo Severino GUA 24 23 22 24 931535 MAKAROV Kirill AIN 23 22 25 23 931538 SEMENENKO Anatolii AIN 23 23 24 23 931257 TAKANEN Tommi FIN 24 23 23 23 931368 NARUKA Anant Jeet Singh IND 24 24 22 23 931294 SCHREIER Tilo GER 23 23 22 24 921438 SEDELNIKOV Artyom KAZ 21 24 24 23 92 RPO1630 TAYLOR Dustan USA 24 21 24 23 921306 BERMUDEZ LABBE Sebastian GUA 25 21 23 23 921153 SALHE Jorgeantonio PLE 23 23 24 22 921024 GIL Federico ARG 24 23 23 22 921365 KHANGURA Gurjoat IND 24 21 21 25 911628 SAPP Jordan Douglas USA 23 23 22 23 91 RPO1397 SIMEONE Domenico ITA 23 24 23 21 911587 BIN FUTAIS Saif UAE 23 24 20 23 901080 AGHAZADA Niyaz AZE 22 22 24 22 901258 VALLIONIEMI Timi FIN 23 20 22 24 891441 YENIKEYEF Ratmir KAZ 22 23 21 23 891455 SARKIS Samer LBN 22 20 21 25 881033 ROMERO Ariel Walter ARG 25 21 21 21 881034 VARIA Rodrigo Antonio ARG 22 21 19 25 871140 ROCHE HELO Raimundo Nicolas CHI 23 21 22 21 871154 YARAD Marcelo PLE 22 24 20 21 871268 MEDERO Jesus PUR 22 21 20 22 851016 BRIANZA Patricio ARG 20 22 21 21 84 RPO1586 AHMAD Mohamed UAE 22 23 21 18 841082 GURBANOV Fuad AZE 19 21 21 22 831086 MUSTAFAYEV Ali AZE 23 17 21 22 831479 GIHA Nicolas PER 21 18 24 20 831435 POCHIVALOV Maxim KAZ 23 14 21 21 79 RPO1155 ABUJERIES Johny PLE 14 18 22 20 741030 NADIN Gaston ARG 19 11 30 RPO1242 DE GENNA FERNANDEZ Mario Bartolome ECU579 LEE Meng-Yuan TPEskeet FEMMINILEArrivano ottimi risultati anche dallo skeet femminile, con Simona Scocchetti e Martina Bartolomei a pari merito in seconda posizione. 