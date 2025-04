Agi.it - Morte di Sara Campanella, trovato un coltello a pochi metri dal luogo dell'omicidio

AGI - Proseguono con importanti novità le indagini per fare luce su tutte le fasidi, la 22enne di Misilmeri uccisa a Messina dal collega di corso universitario. I carabinieri avrebberoun coltellino, a circa 150di distanza dalin cui è stata uccisa la giovane. L'ipotesi, che dovrà trovare la conferma da altri accertamenti, è che si trattia lama utilizzata dal 27enne di Noto Stefano Argentino per colpire la ragazza. I carabinieri stanno anche ricostruendo come il ragazzo abbia lasciato Messina, anche sulla basee dichiarazioni spontanee che la donna ha fatto ai carabinieria Compagnia Sud. Sarebbe stata lei con il marito, dopo aver ricevuto la telefonata del giovane, a prenderlo per portarlo nel B&B di Noto dove poi è statodai militari.