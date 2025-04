Terremoto a San Luca scossa di magnitudo 2 7 avvertita alle 19 | 24

scossa di Terremoto è stata registrata alle 19:24 di questa sera a San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Ingv, il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 e una profondità di 67,4 chilometri.Non si segnalano danni a persone o edifici, ma il movimento tellurico è stato distintamente avvertito in alcuni comuni dell’area. Le autorità locali restano in allerta per eventuali sviluppi, mentre la popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni della protezione civile.La zona è considerata ad elevata sismicità, con eventi di lieve e media intensità che si verificano con una certa frequenza.L'articolo Terremoto a San Luca, scossa di magnitudo 2.7 avvertita alle 19:24 proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Terremoto a San Luca, scossa di magnitudo 2.7 avvertita alle 19:24 Leggi su Thesocialpost.it Unadiè stata registrata19:24 di questa sera a San, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Ingv, il sisma ha avuto unadi 2.7 e una profondità di 67,4 chilometri.Non si segnalano danni a persone o edifici, ma il movimento tellurico è stato distintamente avvertito in alcuni comuni dell’area. Le autorità locali restano inrta per eventuali sviluppi, mentre la popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni della protezione civile.La zona è considerata ad elevata sismicità, con eventi di lieve e media intensità che si verificano con una certa frequenza.L'articoloa Sandi2.719:24 proviene da The Social Post.

Terremoto Calabria: scossa a San Luca, in Aspromonte | DATI e MAPPE. Terremoto a San Luca, scossa di magnitudo 2.7, nessun ferito. Scossa di terremoto nel cuore dell'Aspromonte. Terremoto a San Luca, arrestati ex sindaco ed ex assessore per aver favorito la squadra di calcio locale. VIDEO. Cesare Cremonini e Valentino Rossi in cima alla Basilica di San Luca (BO): il video della gita all'insegna dell'amicizia. Blitz in Calabria: arrestati ex sindaco, assessore e dirigenti della squadra di calcio (DETTAGLI-NOMI). Ne parlano su altre fonti

Il terremoto si è verificato questa sera a San Luca in provincia di Reggio Calabria - Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa e precisamente alle ore 19:24 a San Luca, in provincia di Reggio Calabria. In base ai dati rilevati dai sismografi dell’Ingv, il terremoto ha ... (strettoweb.com)

“Je suis San Luca”, chi è senza peccato scagli la prima pietra - San Luca è piccolo centro aspromontano della Calabria ionica considerato “la mamma” della ‘ndrangheta. Potrebbe porsi un problema etico nel parlarne, perché la gente del posto non vuole che si parli ... (corrieredellacalabria.it)