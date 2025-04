LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 9-2 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | buon avvio dei bolognesi

DIRETTA LIVEIntanto siamo all’intervallo a Belgrado con la Stella Rossa in vantaggio di sette punti sull’Efes. 51-44 per i serbi. Ricordiamo che a Milano serve una vittoria dei turchi.11-5 Clyburn sta dominando nel primo quarto e sono già nove i punti per l’ex CSKA Mosca.9-5 Dentro il libero di LeDay.Fallo tecnico fischiato ad Ivanovic per proteste.9-4 Milano torna a segnare con due liberi di ShieldsTimeout chiamato da Messina a 4 minuti dalla fine del quarto.9-2 2/3 dalla lunetta per Clyburn. Ennesimo inizio di partita disastro di Milano in Eurolega, mentre la Virtus corre e sembra molto più libera di testa.7-2 Clyburn attacca in post contro Mannion e l’americano trova due punti al ferro.5-2 Semi-gancio di Zizic. Sono già passati tre minuti e si segna pochissimo nel derby. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 9-2, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: buon avvio dei bolognesi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIntanto siamo all’intervallo a Belgrado con la Stella Rossa in vantaggio di sette punti sull’Efes. 51-44 per i serbi. Ricordiamo che aserve una vittoria dei turchi.11-5 Clyburn sta dominando nel primo quarto e sono già nove i punti per l’ex CSKA Mosca.9-5 Dentro il libero di LeDay.Fallo tecnico fischiato ad Ivanovic per proteste.9-4torna a segnare con due liberi di ShieldsTimeout chiamato da Messina a 4 minuti dalla fine del quarto.9-2 2/3 dalla lunetta per Clyburn. Ennesimo inizio di partita disastro diin, mentre lacorre e sembra molto più libera di testa.7-2 Clyburn attacca in post contro Mannion e l’americano trova due punti al ferro.5-2 Semi-gancio di Zizic. Sono già passati tre minuti e si segna pochissimo nel derby.

