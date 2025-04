Iltempo.it - Marrazzo si sfoga: “Nel 2009 macchina del fango, usata la sessualità contro di me”

Piero, giornalista ed ex politico, sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella prima puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda sabato 5 Aprile in seconda serata su Rai 1. “Io ero Presidente della Regione nel, ho vissuto un agguato da parte di alcuni carabinieri infedeli. Ma comunque ero in compagnia di una donna transessuale, sex worker, una prostituta. Un Presidente di Regione, Commissario alla sanità e ai rifiuti, non può farsi trovare in quella situazione, un uomo sì. Ma se questo può essere strumentalizzato, può essere oggetto di un ricatto, è quindi evidente che chi sta sotto i riflettori ci deve saper stare. Io, in quel caso, non ci sono saputo stare”, lo sfogo di. “Tu però di questa storia sai a Luglio. Perché non ne hai parlato con tua moglie e la tua famiglia?”, ha poi chiesto la De Girolamo.