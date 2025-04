Sololaroma.it - Maiorca-Celta Vigo, il pronostico de LaLiga: Europa a sorpresa? L’Under prima opzione

Leggi su Sololaroma.it

che promette spettacoli nei 9 turni che mancano alla fine della stagione, con tutto ancora in bilico, dal titolo alla salvezza passando per l’. Sotto quest’ultimo punto di vista c’è una sfida particolarmente interessante nella 30ª giornata, in programma alle 18:30 di sabato 5 aprile, unche vede sfidarsi due delle sorprese del campionato e che, arrivati a questo punto dell’anno, vale molto di più di quello che ci si poteva aspettare ai blocchi di partenza.Dalla salvezza risicata dell’anno scorso all’attuale 9° posto con 40 punti, a pari merito con8° e Rayo Vallecano 7°. Questa la situazione attuale dei padroni di casa, che non hanno intenzione di smettere di sognare. Serve però ritrovare quella continuità che nellaparte di stagione ha permesso di costruire tale scenario: solo 2 vittorie nelle ultime 10 partite, per unora chiamato all’exploit in uno scontro diretto per la Conference League.