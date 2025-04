Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar tra Fiandre e Roubaix: "Van Der Poel è forte, ma posso batterlo"

Roma, 4 aprile 2025 - L'obiettivo all'orizzonte è doppio e bello grosso, ma le sfide complicate non lo spaventano: a maggior ragione dopo l'amarezza per l'ennesima Milano-Sanremo sfuggita di mano. Il protagonista è Tadej, che mette nel mirino prima il Giro delle2025 e poi la Parigi-2025, quella dell'attesissimo debutto assoluto. Gli allenamenti da record diper la Parigi-Partendo da quest'ultima corsa, dopo il chiacchieratissimo giro di ricognizione nella Foresta di Arenberg, la preparazione prosegue con altre sessioni, di cui una lunga addirittura ben 212,9 km. Guai a pensare a una semplice sgambata da parte di, che sulla piattaforma Strava ha conquistato ben 3 KOM (il premio del King of Mountain relativo al miglior tempo in un determinato tratto): per la precisione quelli di Mons-en-Pevele, facendo registrare una velocità media di 40,2 km/h, di Auchy-lez-Orchies e Berseé (con una velocità media di 42,1 km/h) e di Gruson (per una velocità media di 48,8 km/h).