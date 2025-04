Sololaroma.it - Friburgo-Borussia Dortmund, il pronostico: punti per l’Europa, tra GOAL e non solo

Giornata numero 28 in Bundesliga, un campionato che, se ha nel Bayern Monaco la favorita per tornare alla vittoria del titolo, vede ancora molta bagarre sia in zona retrocessione che nella lotta al. Su quest’ultimo fronte risulta particolarmente interessante il match di sabato 5 aprile, alle 15:30, tra, pronte a darsi battaglia al-Park Stadion per assicurarsi uno dei posti disponibili per viaggiare durante la settimana nella prossima stagione.Un obiettivo che non vogliono di certo fallire i padroni di casa, dopo lo sciapo 10° posto dello scorso anno. Attualmente lo scopo sarebbe raggiunto, visto un 7° posto che garantirebbe l’accesso alla Conference League, ma tutto può ancora succedere: l’Augsburg insegue a -3, così come a -4 ci sono proprioe Wolfsburg, mentre più avanti c’è il Lipsia a paria 42, il Monchengladbach a +1 e il Mainz, al momento 4° in Champions League, a +3.