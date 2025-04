Quotidiano.net - L’agonia di Sara Campanella, uccisa con 5 coltellate. La madre di Argentino: “Mi ha telefonato: voleva uccidersi”

Leggi su Quotidiano.net

Messina, 5 aprile 2025 – È statacon 5tra la schiena e il collo.diè durata qualche minuto, fino a quando la lama non ha perforato il polmone. Poi il fendente letale inferto alla giugulare. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata sul corpo della studentessa palermitana,dal collega di facoltà Stefano, reoconfesso. Ci sono volute diverse ore per ricostruire la dinamica delleall’obitorio del Policlinico di Messina, gli accertamenti del medico legale Elvira Ventura Spagnolo (nominata dalla procura) è finito soltanto questa sera. Intanto i carabinieri avrebbero trovato un coltellino a circa 150 metri di distanza dal luogo in cui è statala giovane lunedì scorso a Messina. Ecco le prime ipotesi degli inquirenti. Fiaccolata in ricordo di