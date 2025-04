Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBen ritrovati dalla redazioneancora intenso lungo la carreggiata interna del raccordo anulare in fila tra Casilina e doppia stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni lavori di notte sulla tangenziale fino al 16 di aprile è in fascia oraria dalle 23 all'una di notte chiuso il tratto tra viale Castrense è Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria attenzione alla segnaletica e domani sabato 5 aprile dalle 13 alle 18 manifestazione con corteo i partecipanti si muoveranno da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere via dei Fori Imperiali deviazioni anche per il trasporto pubblico e a Fiera difino a domenica 6 aprile dalle 10 alle 20 la 34a edizione di Romics per raggiungere il polo fieristico suggeriamo l'utilizzo della linea ferroviaria fl1 Orte aeroporto potenziato nel fine settimana proprio il trasporto ferroviario con 10 treni regionali in più rispetto a regolare servizio Ma per i dettagli di questi e di altre notizie potete consultare il sito