Caso Lucchese sciopero revocato | i rossoneri regolarmente in campo contro il Pontedera

Lucca, 4 aprile 2025 – I giocatori della Lucchese hanno deciso di scendere regolarmente in campo sabato 5 aprile derby in cada del Pontedera alle 17.30. Dopo il comunicato emanato nei giorni scorsi, la squadra, ha deciso di mantenere fede agli impresi veri e quindi di giocare la gara, nonostante non siano ancora arrivati i bonifici dei pagamenti degli stipendi arretrati. Questo pomeriggio al termine dell'allenamento assieme al rappresentante dell'Aic Andrea Fiumana si è tenuto un incontro al seguito del quale è stato emanato questo comunicato. "L'Associazione Italiana Calciatori e i calciatori professionisti della Lucchese – si legge nella nota – tesserati nella stagione 2024/2025, facendo seguito al comunicato di preavviso di sciopero del 1° aprile 2025, comunicano quanto segue. Ad oggi, non risultano accreditate somme nei conti correnti dei calciatori (o degli altri dipendenti della società toscana); tuttavia, una comunicazione scritta della società ha garantito l'intervenuto ordine di bonifico relativo a tre mensilità di stipendio nella giornata odierna, termine concesso a tal fine.

