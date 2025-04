Oasport.it - FOCUS – Come Connect Me Too Sta cambiando lo Sport per Ciechi e Ipovedenti: parla Tony D’Angelo.

Leggi su Oasport.it

In questa intervista, Alice Liverani intervista, Business Development Manager e responsabile esecutivo diMe Too (CMT Translations), un progetto innovativo che sta trasformando l’accesso alloper le persone cieche e. Grazie all’uso della tecnologia,Me Too offre una soluzione unica che permette a chi ha disabilità visive di seguire le partite di calcio e altriin tempo reale, abbattendo le barriere e promuovendo l’inclusione sociale.Durante l’intervista,ci raccontaè nato il progetto, le sfide affrontate el’app diMe Too consente agli utenti di ascoltare descrizioni audio dettagliate degli eventiivi. Scoprila tecnologia stiail modo di fruire lo, il valore aggiunto del progetto e le iniziative future per ampliare l’accessibilità oltre il calcio.