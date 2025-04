Liberoquotidiano.it - Dazi, il dramma delle Borse: cosa è successo

La Borsa di Milano sprofonda nuovamente e chiude la settimana azzerando i guadagni del 2025. Il Ftse Mib ha chiuso in calo del 6,53% a 34.649,22 punti, sui livelli dello scorso 6 gennaio, dopo che già ieri aveva perso il 3,6% sulla scia dell'annuncio deistatunitensi imposti dall'amministrazione Trump. Quella di oggi non è la peggior seduta di sempre, record registrato con il -16,92% del 12 marzo 2020 nel pieno della crisi Covid, ma si avvicina al -6,8% del 3 marzo 2020 a ridosso dello stop mondiale causato dal coronavirus. Sorte non dissimile alleeuropee, che chiudono con forti cali anche se inferiori alla maglia nera di Milano. Francoforte perde il 5,09%, Parigi il 4,26%, Londra il 4,94% e Amsterdam il 4,12%, mentre fa peggio Madrid con -6,12%. Partenza in forte calo anche per Wall Street, con Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq che dopo metà seduta hanno sfiorato cali del 5% dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che "ci troviamo di fronte a una prospettiva altamente incerta con rischi elevati sia di disoccupazione più elevata che di inflazione più elevata" e che "mentre è altamente probabile che le tariffe generino almeno un aumento temporaneo dell'inflazione, è anche possibile che gli effetti possano essere più persistenti".