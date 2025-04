De Zerbi | Milan? Non ho parlato con nessuno

Zerbi non si lascia condizionare dalle recenti polemiche e conferma con fermezza le sue scelte alla guida del Marsiglia.Dopo la pesante sconfitta contro il Reims e il successivo confronto acceso con la squadra, l'allenatore italiano ha voluto chiarire la sua posizione, ribadendo la consapevolezza con cui ha agito.Durante una conferenza stampa, De Zerbi ha sottolineato quanto tenga al suo ruolo attuale, nonostante le difficoltà. "Sono felice di essere l'allenatore del Marsiglia, amo le sfide e le polemiche fanno parte di questo mestiere", ha spiegato il tecnico. "La settimana non è stata semplice per nessuno, ma il mio dovere è quello di ottenere il massimo dai miei giocatori".Tra i temi più discussi, anche quello del cosiddetto "ritiro punitivo" deciso dopo le tensioni interne.

