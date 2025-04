.com - Mickey 17, recensione: Bong Joon Ho torna a stupire, Robert Pattinson in un rivoluzionario film di fantascienza

La nostradi17:Ho dirige, Mark Ruffalo e Toni Colette in un’avventura spaziale con un forte messaggio ambientalista17 è l’ultimo malcapitato di una serie di cloni nel nuovo omonimodel coreanoHo, un’esperienza cinematografica rivoluzionaria che segue le avventure spaziali diBarnes, interpretato da un sempre più convincente, arruolatosi come “sacrificabile” nella spedizione del 2054 verso l’inospitale e freddo pianeta Niflheim insieme all’amico Timo (Steven Yeun) in fuga da pericolosi strozzini.L’attuale interprete di Batman riesce ad impersonare con successo due versioni diverse della stessa persona quando il suo ingenuo e impacciato personaggio si salva inspiegabilmente dalla morte venendo clonato e generando un multiplo decisamente più spietato e sicuro di sé.