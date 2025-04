Ancora una spaccata in gelateria a Saronno, l’ironia amara del titolare.

Leggi su Ilnotiziario.net

Un’altrain negozio a. Di nuovo presa di mira laAmbrogino, in via Volta 37, che aveva subito già due furti nel giro di pochi giorni lo scorso mese di ottobre.in, ennesimo danno ai negozi in città Questa volta, il, Claudio Caputo, prova ad usare, anche .