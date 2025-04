Eurovision Song Contest | quando la musica unisce i confini si dissolvono

Eurovision Song Contest è uno degli eventi musicali più longevi e seguiti al mondo. Ideato per promuovere l'unità europea attraverso la musica, il concorso ha visto la partecipazione di 27 paesi diversi, con l'Irlanda e la Svezia in testa con sette vittorie ciascuno. Ogni anno, milioni di spettatori si sintonizzano per assistere a esibizioni che spaziano tra vari generi musicali, riflettendo la diversità culturale del continente.Nel 2024, l'Eurovision si è svolto a Malmö, in Svezia, dove l'artista svizzero Nemo ha trionfato con la canzone "The Code". Nemo è diventato il primo rappresentante non binario a vincere il concorso, segnando un momento storico per l'inclusività nella musica. La sua performance ha ottenuto 591 punti, superando la Croazia, seconda classificata con 547 punti.

