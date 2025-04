Oasport.it - Calcio femminile, Italia beffata in Svezia in ‘zona Cesarini’. Primo posto lontano

La Nazionalena diera chiamata a una sfida complicata a Solna, in, nel terzo match del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. A distanza di poco più di un mese dalla partita persa tra le mura amiche del “Picco” contro la Danimarca, le azzurre erano intenzionata a mettere in un cassetto quel risultato negativo, andando a caccia di un qualcosa che non si era mai verificato, ovvero un successo in terra scandinava.Match dall’esito beffardo per la compagine tricolore, visto il 3-2 finale. La formazione del Bel Paese era passata in vantaggio con un gol di Emma Severini al 1?, ma poi hanno dovuto subire la reazione delle svedesi, a segno con Kosovare Asllani al 56? e Filippa Angeldal al 75?. Michela Cambiaghi ha pareggiato all’85’, ma al 90+5? Frida Rolfo ha realizzato su rigore il gol della vittoria.