Iltempo.it - Nave Vespucci a Ortona grazie alla partnership tra la Marina Militare e la Toto Holding

Leggi su Iltempo.it

Venerdì 4 aprileè approdata nel porto die ha ricevuto il benvenuto di, partner per la tappa adriatica abruzzese nel Tour Mediterraneo 2025 della “più bella del mondo”. La definizione lusinghiera utilizzata per questo veliero manda indietro le lancette del tempo al 1962 quando nel mezzo del mar Mediterraneoincrociò la portaerei americana USS Independence. Gli americani chiesero di identificarsi e la risposta fu: “Scuola AmerigoItaliana”, così dportaerei arrivò la risposta rimasta nella storia: “You are the most beautiful ship in the world”, siete lapiù bella del mondo. Ma non finisce qui perché a rafforzare la definizione ci pensarono ancora una volta gli americani ben 60 anni dopo la prima. Nel 2022 la portaerei USS George H.