Incidente in tangenziale chilometri di traffico | tutto bloccato

traffico sulla tangenziale di Bologna. L'Incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 4 aprile, poco prima delle 18, nella corsia di sorpasso in direzione Casalecchio.Un ferito e cinque chilometri di codaSul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla gestione della viabilità. Il personale sanitario del 118 ha soccorso un ferito lieve, trasportandolo in ambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna.Le conseguenze sull'asse viario sono state immediate: code fino a cinque chilometri e forti rallentamenti in tutta l'area interessata, con le auto deviate temporaneamente sulla prima corsia e in quella d'emergenza.

