Luis Henrique-Inter Bagnoli Ag FIFA | Fattibile e spiego il perché

La pistarimane caldissima. I nerazzurri sono in contatto col Marsiglia per trovare la quadra. Ne parla l’agente. Le sue parole a Sportitalia.it.CARATTERISTICHE –è finito nel mirino dell’. A parlare delle sue doti tecniche, l’agenteAndrea, noto conoscitore di Sudamerica e calcio brasiliano: «Nasce come esterno offensivo di attacco, classico brasiliano dotato di esplosività e buon dribbling, molto rapido e bravo tecnicamente. Con gli anni si è adattato all’Europa diventando più completo come giocatore».RUOLO NEL 3-5-2 DI INZAGHI –dà un suo giudizio suinserito nel modulo nerazzurro: «Secondo me giocherebbe nei 5 di centrocampo come esterno, può essere adattato come seconda punta ma lo vedrei in quel caso più fuori dalla sua natura.