Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Udinese 0-0: Okoye salva su Pinamonti! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i bianconeri di Runjaic in tempo realeIlospita l’a Marassi nell’anticipo del venerdì che apre la 31esima giornata del campionato diA, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno ancora poco da chiedere a questa stagione che saràdall’arbitro Perenzoni di Rovereto.Vieira e, sullo sfondo Runjaic, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta di misura contro la Juventus in trasferta, i rossoblu di Patrick Vieira puntano ad ottenere un’altra vittoria davanti ai propri tifosi dopo quella contro il Lecce prima della pausa per le Nazionali. L’obiettivo è quello di avvicinarsi quanto prima alla fatidica quota 40 punti, sebbene la salvezza non sia in discussione.