Trump prende tempo sul TikTok ban negli Usa | altri 75 giorni per vendere la piattaforma cinese

Trump, tra 75 giorni. Sarà dunque il 18 giugno la prossima scadenza per un accordo su TikTok. Entro quella data, in poche parole, la cinese ByteDance dovrà cedere le sue attività statunitensi o vedersi chiudere ogni attività in territorio americano, come stabilisce una legge sulla sicurezza nazionale firmata dall’ex inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. I pretendenti sono tanti, l’accordo stenta ad arrivare e tutto funziona come prima: il celebre social media funziona, Pechino e Washington hanno un terreno di scontro in meno e i miliardari americani si leccano i baffi al pensiero di accaparrarsi la piattaforma più in voga degli ultimi anni. «La mia amministrazione sta lavorando molto duramente per salvare TikTok, e abbiamo fatto enormi progressi», ha rassicurato il presidente americano sul social Truth. Leggi su Open.online Il limite al 19 gennaio, poi al 5 aprile e poi, con l’ennesima proroga annunciata dal presidente americano Donald, tra 75. Sarà dunque il 18 giugno la prossima scadenza per un accordo su. Entro quella data, in poche parole, laByteDance dovrà cedere le sue attività statunitensi o vedersi chiudere ogni attività in territorio americano, come stabilisce una legge sulla sicurezza nazionale firmata dall’ex inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. I pretendenti sono tanti, l’accordo stenta ad arrivare e tutto funziona come prima: il celebre social media funziona, Pechino e Washington hanno un terreno di scontro in meno e i miliardari americani si leccano i baffi al pensiero di accaparrarsi lapiù in voga degli ultimi anni. «La mia amministrazione sta lavorando molto duramente per salvare, e abbiamo fatto enormi progressi», ha rassicurato il presidente americano sul social Truth.

Trump prende tempo sul «TikTok ban» negli Usa: altri 75 giorni per vendere la piattaforma cinese. TikTok è salvo, Trump prende tempo: come andrà a finire?. TikTok negli Usa: vendere o vietare? Trump prende tempo. Putin prende tempo nella telefonata "costruttiva" con Trump e le altre storie da Wall Street. La Corte Suprema degli Stati Uniti conferma il divieto di TikTok, Trump, decido io. La vera incognita del futuro di TikTok è Trump. Ne parlano su altre fonti

TikTok, Trump rimanda la scadenza di altri 75 giorni: "Non vogliamo oscurarla" - L'offerta d'acquisto avanzata qualche giorno fa da Amazon pareva aver tolto la scure sul social, che doveva essere oscurato negli Usa dal 5 aprile. Il presidente Usa deve però fare i conti con Pechino ... (msn.com)

Trump estende di 75 giorni la scadenza per l’accordo su TikTok - Trump, poco dopo il suo insediamento, aveva fissato in 75 giorni la scadenza per la vendita della divisione americana della popolare app per evitare un suo divieto negli Stati Uniti ... (ilsole24ore.com)

Donald Trump rinvierà di nuovo l’entrata in vigore del “TikTok ban”, la legge che obbliga ByteDance a cedere il social - Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che emetterà un ordine esecutivo per rinviare nuovamente l’entrata in vigore, che era prevista per sabato 5 aprile, del cosiddetto “ TikTo ... (ilpost.it)