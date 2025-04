Father Stu | il film sulla vera storia di Stuart Long da pugile a sacerdote

Father Stu, film con Mark Wahlberg e Mel Gibson racconta la storia vera di Stuart Long, pugile, giocatore di football americano, attore e prete, la cui vita rocambolesca e multiforme lo ha condotto a conoscere se stesso talmente a fondo da decidere, alla fine, di dedicarsi completamente al Signore.Prima che la nuova vocazione potesse prendere finalmente piede, Long venne colpito da una grave malattia degenerativa che lo avrebbe portato a una morte prematura.Mark Wahlberg è Father StuartStuart Long nasce il 26 luglio 1963 a Seattle, Washington, e cresce nella città di Helena, nel Montana. Figlio di Bill e Kathleen Long, Stuart mostra fin da piccolo un carattere turbolento e irriverente, caratteristiche che spesso lo mettono in conflitto con l’autorità e le convenzioni sociali. L’infanzia trascorre tra passioni precoci e ribellioni, alimentate anche dalla separazione dei genitori, che avviene quando è ancora giovane. Cinemaserietv.it - Father Stu: il film sulla vera storia di Stuart Long, da pugile a sacerdote Leggi su Cinemaserietv.it Stu,con Mark Wahlberg e Mel Gibson racconta ladi, giocatore di football americano, attore e prete, la cui vita rocambolesca e multiforme lo ha condotto a conoscere se stesso talmente a fondo da decidere, alla fine, di dedicarsi completamente al Signore.Prima che la nuova vocazione potesse prendere finalmente piede,venne colpito da una grave malattia degenerativa che lo avrebbe portato a una morte prematura.Mark Wahlberg ènasce il 26 luglio 1963 a Seattle, Washington, e cresce nella città di Helena, nel Montana. Figlio di Bill e Kathleenmostra fin da piccolo un carattere turbolento e irriverente, caratteristiche che spesso lo mettono in conflitto con l’autorità e le convenzioni sociali. L’infanzia trascorre tra passioni precoci e ribellioni, alimentate anche dalla separazione dei genitori, che avviene quando è ancora giovane.

