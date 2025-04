Tiro a volo Rossetti al comando in solitaria dopo 50 piattelli in Coppa del Mondo bene Sdruccioli

Coppa del Mondo 2024-2025 di Tiro a volo. Nella specialità skeet maschile infatti Gabriele Rossetti è rimasto in testa alla classifica anche dopo cinquanta piattelli, guidando stavolta le operazioni in solitaria quando mancano ancora venticinque colpi alla finale.Nello specifico l’azzurro ha messo a referto due serie da 24/25, arrivando al parziale di 97/100, superando di un solo colpo il cileno Hector Andres Flores Barahona, il kazako Ilya Penkon, l’altro italiano Elia Sdruccioli e il cipriota Georgios Achilleos, tutti al momento appaiati a quota 96/100. Tra questi è importante notare la performance di Sdruccioli che, dopo aver sparato una terza serie senza errori, ha mancato due piattelli nella quarta, perdendo leggermente terreno. Oasport.it - Tiro a volo, Rossetti al comando in solitaria dopo 50 piattelli in Coppa del Mondo, bene Sdruccioli Leggi su Oasport.it Arrivano ancora ottime notizie in ottica Italia dal poligono di Buenos Aires, città che sta ospitando in questi giorni la prima tappa valida per il circuito didel2024-2025 di. Nella specialità skeet maschile infatti Gabrieleè rimasto in testa alla classifica anchecinquanta, guidando stavolta le operazioni inquando mancano ancora venticinque colpi alla finale.Nello specifico l’azzurro ha messo a referto due serie da 24/25, arrivando al parziale di 97/100, superando di un solo colpo il cileno Hector Andres Flores Barahona, il kazako Ilya Penkon, l’altro italiano Eliae il cipriota Georgios Achilleos, tutti al momento appaiati a quota 96/100. Tra questi è importante notare la performance diche,aver sparato una terza serie senza errori, ha mancato duenella quarta, perdendo leggermente terreno.

