Sostenibilità e buone pratiche al centro del Progetto Scuole E.ON.

MONZA (ITALPRESS) – Diffondere una cultura basata sulla, lee i consumi consapevoli, per offrire gli strumenti e le conoscenze utili per affrontare le sfide del presente. Questo l’obiettivo delE.ON, giunto alla tappa conclusiva dell’edizione 2024-2025. L’iniziativa è stata avviata nel 2016 con l’obiettivo di diffondere una cultura basata sulla, sullee i consumi consapevoli, per offrire gli strumenti e le conoscenze utili per affrontare le sfide del presente. I focus di quest’anno hanno riguardato l’importanza della biodiversità, il ripristino e la tutela della natura e le abitudini da adottare per la salvaguardia dei nostri ecosistemi.L’edizione di quest’anno ha fatto registrare numeri importanti: 22.000 studenti provenienti da 900primarie e secondarie da ben 16 regioni d’Italia.