Sarà dura Conte avvertito | l’annuncio in diretta

Conte prima della sfida con il Barcellona. Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad una gara che dirà tantissimo sulla lotta scudetto. Lunedì sera, infatti, i partenopei giocheranno al Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Questa gara contro i rossoblù, almeno sulla carta, rappresenta per il Napoli l'ultimo ostacolo duro del campionato. Proprio per questo motivo, però, lo stesso Antonio Conte ha ricevuto un importante avvertimento.Antonio Giordano: "Napoli? Senza una vittoria a Bologna la lotta scudetto per gli azzurri Sarà dura"A farlo, esattamente ai microfoni di 'Radio Marte', è stato Antonio Giordano:"Vedremo cosa riuscirà a fare l'Inter in trasferta contro il Parma, ma il Napoli si deve augurare di restare a tre punti dalla squadra di Simone Inzaghi.

