Iltempo.it - Dl Sicurezza, Boccia (Pd): "Il Governo lo ritiri, è attacco alla nostra democrazia"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Siamo qui insiemerete delle associazioni del no al pessimo ddl. Grazie a loro c'è stato un lavoro che ha cucito la battaglia parlamentare con il sentimento popolare che si è visto nelle manifestazioni. Siamo basiti, siamo arrabbiati. Vediamo cosa tirerà fuori questo. Un provvedimento che mette a rischio il rapporto tra questoe i principi costituzionali. Ci auguriamo che ilsi fermi, cheil ddle che non lo sostituisca con nessun decreto. E' un" così il deputato Francesco, a margine della manifestazione in piazza del Pantheon contro il ddl. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev