Ilgiorno.it - Due incidenti in un’ora e mezza lungo la statale 671: sei feriti e una vittima, Antonio Abbadini

Albino (Bergamo), 4 aprile 2025 – Due gravioggi pomeriggio nell’arco dihanno messo in ginocchio la circolazionela671 della Valle Seriana. Nel secondo, alle 17,34, si è registrato anche una. Si tratta di, un 57enne di Ponte Nossa: era al volante di una Golf che si è scontrata con una Skoda, un violento impatto che ha coinvolto anche una moto. All’origine si ipotizza un’invasione di corsia, forse per un malore. Tre i, un 25enne, una 26enne e un 58enne, di cui uno in condizioni serie, trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta di un tamponamento avvenuto all’altezza del benzinaio tra Albino e Cene, tra Comenduno e Gazzaniga. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elicottero.