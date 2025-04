Ue Della Valle Riarmo è proposta insostenibile

insostenibile questa proposta, si parla addirittura di togliere fondi ai territori per darli a fantomatiche costruzione di carri armati e di armi. Tutto ciò a cosa serve? Questo lo dobbiamo capire bene. Il piano di Riarmo a noi sembra solo un grande regalo per le lobby, non servirà in caso di una guerra". Lo afferma Danilo Della Valle, eurodeputato del Movimento 5 Stelle.

