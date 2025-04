Grande Fratello 2025 | la decisione dei vertici Mediaset su Alfonso Signorini

Grande Fratello rimarrà deluso: Alfonso Signorini è stato confermato non solo per l'edizione 2025/2026, ma anche per quella successiva, la 2026/2027. A darne notizia è 361Magazine, che ha parlato con certezza della scelta dei vertici Mediaset, smentendo così le recenti voci che ipotizzavano un passaggio del giornalista milanese a Pomeriggio 5. Il futuro del reality più spiato d'Italia, dunque, resta nelle mani del suo storico conduttore, nonostante i dati Auditel meno entusiasmanti degli ultimi mesi.Alfonso Signorini resta: la decisione dei vertici MediasetSecondo quanto riportato da 361Magazine, la decisione è stata presa in modo unanime e senza esitazioni: Alfonso Signorini è stato confermatissimo alla guida del Grande Fratello. Dopo anni alla conduzione, il giornalista sarà ancora protagonista nel prime time di Canale 5, pronto a riaprire la porta rossa già dal prossimo settembre.

