SpaceX 4 turisti spaziali tornano sulla Terra dopo un volo privato

sulla Terra dopo aver fatto un viaggio spaziale, a bordo della capsula Dragon di Space X, durato tre giorni e mezzo. I turisti sono atTerrati venerdì nell’Oceano Pacifico, vicino alla costa meridionale della California. L’investitore maltese di Bitcoin Chun Wang ha noleggiato il volo (senza rivelare il prezzo) per sé e altre tre persone: la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, la ricercatrice tedesca di robotica Rabea Rogge e la guida polare australiana Eric Philips. Hanno viaggiato in una capsula Dragon dotata di una finestra a cupola che offriva una vista a 360 gradi. Si è trattato del primo volo spaziale capace di circumnavigare il globo sopra i poli e del primo ammaraggio nel Pacifico per un equipaggio in 50 anni. Lapresse.it - SpaceX, 4 turisti spaziali tornano sulla Terra dopo un volo privato Leggi su Lapresse.it Quattro persone sono tornateaver fatto un viaggio spaziale, a bordo della capsula Dragon di Space X, durato tre giorni e mezzo. Isono atti venerdì nell’Oceano Pacifico, vicino alla costa meridionale della California. L’investitore maltese di Bitcoin Chun Wang ha noleggiato il(senza rivelare il prezzo) per sé e altre tre persone: la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, la ricercatrice tedesca di robotica Rabea Rogge e la guida polare australiana Eric Philips. Hanno viaggiato in una capsula Dragon dotata di una finestra a cupola che offriva una vista a 360 gradi. Si è trattato del primospaziale capace di circumnavigare il globo sopra i poli e del primo ammaraggio nel Pacifico per un equipaggio in 50 anni.

VIDEO SpaceX, 4 turisti spaziali tornano sulla Terra dopo un volo privato - LaPresse. Spazio: i Poli ghiacciati ripresi dai "turisti spaziali" di SpaceX. Al via Fram 2, Space X manda in orbita 4 "turisti" per sorvolare i Poli. SpaceX, partita la missione Polaris Dawn: i 4 turisti spaziali a bordo faranno la prima passeggiata spaziale di civili. SpaceX: è ammarata al largo della Florida la navicella spaziale con 4 turisti a bordo. Bastano pochi giorni nello Spazio per alterare la biologia umana. Ne parlano su altre fonti

SpaceX, quattro turisti spaziali tornano sulla Terra dopo un volo privato - (LaPresse) Quattro persone sono tornate sulla Terra dopo aver fatto un viaggio spaziale, a bordo della capsula Dragon di Space X, durato tre giorni ... (stream24.ilsole24ore.com)

La spettacolare vista dei “turisti spaziali” a bordo della navicella di SpaceX in orbita sui Poli - Le immagini della missione Fram2 in orbita polare intorno alla Terra con quattro astronauti non professionisti ... (msn.com)

SpaceX pronta al lancio di Fram2, la missione con quattro turisti attorno ai poli della Terra - Oggi il lancio della missione Fram2 di SpaceX, la missione spaziale privata con quattro persone in orbita attorno ai poli terrestri: il decollo è previsto ... (fanpage.it)