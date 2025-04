Iltempo.it - "Niente panico sui dazi, evitare danni maggiori”. Meloni lancia la task force: governo a caccia di soluzioni

Nel giorno in cui Bankitalia taglia le stime di crescita e la Borsa di Milano chiude in ribasso del 6,5%, Giorgiaribadisce il giudizio negativo suiimposti dall'amministrazione Donald Trump, si dice "preoccupata" perché "qualsiasi ostacolo agli scambi internazionali è penalizzante per una nazione come l'Italia", eppure invita a non farne "la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni". Nel venerdì nero per Piazza Affari, affossata dalle mosse della Casa Bianca e dai timori di una recessione globale quasi come in occasione del crollo delle Torri Gemelle (l'11 settembre perse il 7,5%), la premier conferma gli impegni in agenda, in mattinata visita ad Ortona la Nave Scuola Amerigo Vespucci, poi si sposta all'Aquila per partecipare alla cerimonia di giuramento del 99° Corso Allievi Vigili del Fuoco, infine torna a palazzo Chigi per presiedere la riunione del Consiglio dei ministri che approva un nuovo dl sicurezza.